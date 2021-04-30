Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Afacan taburcu edilmeyi bekliyor - Son Dakika

Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Afacan taburcu edilmeyi bekliyor

30.04.2021 13:12

Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Afacan taburcu edilmeyi bekliyor Tokat'ta kaybolduktan 22 saat sonra bulunan 1,5 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım, müşahede altında olduğu hastanede taburcu edilmeyi bekliyor Tokat merkeze bağlı Çat beldesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Süleyman -...

Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Afacan taburcu edilmeyi bekliyor

TOKAT - Tokat'ta kaybolduktan 22 saat sonra bulunan 1,5 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım, müşahede altında olduğu hastanede taburcu edilmeyi bekliyor

Tokat merkeze bağlı Çat beldesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Süleyman - Sema Yıldırım çiftinin 5 çocuğundan en küçük olanı 1,5 yaşındaki Süleyman Yıldırım'ın bulunması aileyi sevince boğdu Hastanede müşahede altında tutulan çocuğun elinde, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan çiziklerin dışında sağlık sorunu ile karşılaşılmadı. Oldukça sağlıklı görünen Süleyman Asaf, babasının elinden yemek yedi. Bol bol su içen çocuğun dağda aç kaldığı sürede besin depoladığı gözlerden kaçmadı. Oldukça hareketli olan küçük afacan sevecen tavırları ile hastanenin adeta maskotu oldu.

"22 saat sonra bulunması olağanüstü bir şey"

Baba Süleyman Yıldırım, çocuğu bulunduğu için tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşadığını söyledi. Oğlunun 22 saat kendiliğinden bulunmasının olağanüstü bir şey olduğunu belirten Yıldırım, "Kayboldu, kendiliğinden bulundu gibi bir şey oldu. Belde halkını yanı sıra askerlerimiz komandolarımız dağlarda seferber oldu. Rabbim razı olsun" dedi.

"Birileri götürmüş olma ihtimali kesinlikle yok"

Çocuğun kendi başına yaklaşık 10 kilometre yürüyebileceğine kimsenin inanmadığını belirten Yıldırım, "Ama bu bir gerçek, kendiliğinden yürümüş. Birileri götürmüş olma ihtimali kesinlikle yok. Çocuk kendiliğinden gitmiş. Bizde inanamadık, şok olduk. Bir iki çizik dışında sağlığında bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Çok acıktığı gözlemlenen afacan bol bol yemek yedi

Anne Sema Yıldırım ise çocuğunun oldukça hareketli olduğunu kaydetti. İki gündür aç kaldığı için oğlunun çok acıkmış olduğunu belirten anne Yıldırım, "Karını doyurdu, biraz yaramazlık yaptı ama sabaha karşı uyudu. İki gündür yemek yemediği için midesi boşalmış. Karnını güzelce doyurdu" şeklinde konuştu.

Ümidini kaybetmişken çocuğuna kavuşmanın sevincini yaşıyor

Oğlunun bulunduğu için tarif edilemez bir sevinç yaşadığını beliren anne Yıldırım, "Çocuğum bulunamadığında yırtıcı hayvanlar götürmüş olabileceği düşüncesi ile korkmuştum. Artık ümidi kesmiştim. Rabbime şükürler olsun bulundu. Kaçırılmış olduğunu düşünmüyoruz. Köye gitmek için yürüdüğünü ve yönünü kaybettiğini zannediyoruz. Küçük bir çocuğun bu kadar yürümesi ilginç olsa da gitmiştir diye düşünüyoruz. Şüphelendiğimiz kimse yok. Kaybolduğunda ayakkabısı vardı, kendisi çıkarmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Tokat merkeze bağlı Çat Beldesi yaylasında ağılın yanında oynarken iki gün önce 18.30 saatlerinde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatılmıştı. Belde sakinleri başta olmak üzere Jandarma, AFAD ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede hummalı bir çalışma yapıldı. Karadan yapılan arama çalışmalarının yanı sıra havadan drone ile arama yapıldı. Olaydan yaklaşık 22 saat sonra çocuk kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzakta bir tarlada bulundu. Çocuğu belde sakinlerinden Zeynep Gümüş, tarlada çalışırken yanlarına gelmesi sonucu bularak jandarmaya teslim etti.

Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Afacan taburcu edilmeyi bekliyor
Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Afacan taburcu edilmeyi bekliyor
Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Afacan taburcu edilmeyi bekliyor
Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Afacan taburcu edilmeyi bekliyor
Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Afacan taburcu edilmeyi bekliyor
Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Afacan taburcu edilmeyi bekliyor

Süleyman Yıldırım, Sema Yıldırım, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Afacan taburcu edilmeyi bekliyor - Son Dakika


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