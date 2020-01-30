Kaybolmasının 37'nci gününde ölü bulunan çiftçi toprağa verildi - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün sonra cansız bedeni bulunan çiftçi Ali Kaçar (63), toprağa verildi.

Erdemli'ye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası Dedeli mevkiinde 23 Aralık'ta Ali Kaçar ve arkadaşları yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra yoğun kar yağışı nedeniyle 4 kişi bölgede kayboldu. İhbar üzerine olay yerine FAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 kişiye ulaşıldı, ancak Kaçar'ın izine rastlanmadı.