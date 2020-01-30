Kaybolmasının 37'nci gününde ölü bulunan çiftçi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaybolmasının 37'nci gününde ölü bulunan çiftçi toprağa verildi - Son Dakika

Kaybolmasının 37'nci gününde ölü bulunan çiftçi toprağa verildi

7 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün sonra cansız bedeni bulunan çiftçi Ali Kaçar (63), toprağa verildi.

Kaybolmasının 37'nci gününde ölü bulunan çiftçi toprağa verildi, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün sonra cansız bedeni bulunan çiftçi Ali Kaçar (63), toprağa verildi.

Erdemli'ye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası Dedeli mevkiinde 23 Aralık'ta Ali Kaçar ve arkadaşları yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra yoğun kar yağışı nedeniyle 4 kişi bölgede kayboldu. İhbar üzerine olay yerine FAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 kişiye ulaşıldı, ancak Kaçar'ın izine rastlanmadı.

Bölgedeki karların erimesinin ardından ekipler, Kaçar'ı bulmak için yeniden çalışma başlattı. Jandarma Komando Timleri, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma köpeği ve Yörüklerden oluşan 30 kişilik ekibin yaptığı arama- kurtarma çalışmasında 37 günün ardından Ali Kaçar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaçar'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kaçar'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından ilçeye bağlı Türbe Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Ali Kaçar, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:41 Kaynak: DHA
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