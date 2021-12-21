Kayganlaşan yol, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsüne mezar oldu... Feci kaza kamerada - Son Dakika

Kayganlaşan yol, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsüne mezar oldu... Feci kaza kamerada

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yola savruldu

Motosiklet sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, kontrolden çıkarak yola savruldu, elektrik direğine vuran sürücü ve arkadaşı yere düştü. Kazada, motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybederken yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında sürücü ve yolcunun kask takmadığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, 19 Aralık Pazar günü akşam saat 21.09 sıralarında Fığla Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne ilerleyen Ali Berkcan Yörür'ün idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yağmurlu havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan sürücü ve yolcu olarak bulunan arkadaşı önce elektrik direğine ardından da yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Yörür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralan Nazar S. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedaviye altına alındı. Yörür'ün cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kaza anında sürücü ve yolcunun kaskının olmadığı görüldü.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

19 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği, yolcu olarak bulunan arkadaşının ise yaralandığı motosiklet kazası anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, motosikletin gelişi, ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolcu olarak bulunan arkadaşı ile birlikte önce elektrik direğine ardından da yola savrulması görüldü.