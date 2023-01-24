KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, sanık Ramazan Uysal SEGBİS ile katıldı. Taraf ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Son savunmasını yapan Uysal, olayın ansızın gerçekleştiğini söyleyerek, pişman olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

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