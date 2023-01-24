KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET - Son Dakika
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KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET

24.01.2023 17:39

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kayınbiraderi Oktay Kara'yı (28) 33 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Uysal (49), ömür boyu hapse mahkum edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kayınbiraderi Oktay Kara'yı (28) 33 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Uysal (49), ömür boyu hapse mahkum edildi.

Olay, 17 Ekim 2021'de, Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uysal ile kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi Oktay Kara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Uysal, üzerindeki bıçağı çıkarıp, kaçmaya çalışan Kara'yı yakalayarak defalarca bıçakladı. Olayı görenlerin tepki gösterdiği Uysal, elindeki bıçağı park halindeki otomobilin altına atıp, kaçtı. Çevredekiler, Uysal'ı yakalayarak tekme tokat dövmeye başladı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Uysal'ı kalabalığın elinden aldı. Gözaltına alınan Uysal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Oktay Kara ise Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, sanık Ramazan Uysal SEGBİS ile katıldı. Taraf ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Son savunmasını yapan Uysal, olayın ansızın gerçekleştiğini söyleyerek, pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, Ramazan Uysal'a 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

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Aslı DURAN ANTALYA, (DHA)-

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET - Son Dakika
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