Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi'nde, kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastasıTuran Gürsoy'dan acı haber geldi. Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden Gürsoy'a ulaşamayan ailesi, dün kayıp ihbarında bulunmuştu.
Kayıp ihbarının ardından AFAD ve polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Dün akşam saatlerinde sona eren çalışmalar, bugün sabah saatlerinde tekrar başlatıldı.
Arama sırasında Hisar Mahallesi'nde dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde olduğu görüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Turan Gürsoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.
Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
