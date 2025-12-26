Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

Denizli\'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
26.12.2025 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Turan Gürsoy, Hisar Mahallesi'ndeki dere kenarında ölü bulundu. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları, yaşlı adamın cansız bedenine ulaşılmasıyla son buldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi'nde, kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastasıTuran Gürsoy'dan acı haber geldi. Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden Gürsoy'a ulaşamayan ailesi, dün kayıp ihbarında bulunmuştu.

AFAD VE POLİS ARIYORDU

Kayıp ihbarının ardından AFAD ve polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Dün akşam saatlerinde sona eren çalışmalar, bugün sabah saatlerinde tekrar başlatıldı.

Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

DERE KENARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama sırasında Hisar Mahallesi'nde dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde olduğu görüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Turan Gürsoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Güvenlik, Denizli, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar
ABD, Nijerya’daki DEAŞ hedeflerini vurdu ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu
Ünlü markadan ölümcül hile Manda yoğurdunda inek sütü çıktı Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı
Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Vepara’ya yasa dışı bahis operasyonu 31 kişi hakkında gözaltı kararı Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

23:44
PFDK’ye sevk edilen Ali Palabıyık’tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye’ye döneceğim
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim
23:39
Sedat Peker’den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
23:04
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a: Olağanüstü kongre kararı al
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al
21:33
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
21:18
“Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı“ iddiası
"Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı" iddiası
21:11
Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2025 00:45:25. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.