Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu - Son Dakika

Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde sabah hayvanlarını otlatmaya diye evden çıkan çobanın bir gün sonra ormanda cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan Ramazan Özdemirgeçtiğimiz sabah saat 09: 00 sıralarında Alpagut Mahallesindeki evinden hayvanlarını otlatmak için çıktı. Akşam ezanın okunması ve havanın kararmasına rağmen geri dönmeyen çobanın hayatından endişe eden ailesi jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle bölgeye kısa sürede 11 Jandarma, 4 AFAD, 12 BAKUT, 5 DASKUT, 7 Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, 6 YAK, 17 ANDA, 5 İHh Arama Kurtarma, 8 İNDAK ve 50 sivil vatandaş olmak üzere toplam 125 arama kurtarma personeli gece saat 02: 00'de kayıp çobanı ormanda aramaya başladı. Ekipler gecenin karanlığında havadan termal drone ile karadanda yürüyerek kayıp çobanı orman alanında bulabilmek için seferber oldu. Yaklaşık 1.5 saatlik aramanın ardından Ramazan Özdemir'in cansız bedeni saat 03: 30'te çalıların içerisinde ekipler tarafından bulundu.

Jandarma olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Özdemir'in cesedi otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.