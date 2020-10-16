Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor

16.10.2020 12:22

Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor Tunceli'de 285 gün önce kayıp olan ve 226 gün süren arama çalışmalarında sonuca ulaşılamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için tekrar başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de 285 gün önce kayıp olan ve 226 gün süren arama çalışmalarında sonuca ulaşılamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için tekrar başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan ve 226 gün süreyle çok sayıda ekiple aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarına dün yeniden başlandı.Valilik koordinesinde, dün itibariyle Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlayan arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden 20'si dalgıç 45 kişilik ekip katılıyor. Bugünde 45 kişilik ekip, baraj gölünde çalışmalara sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Çalışmalar kapsamında botlarla baraj gölü yüzeyinde taramalar, dalgıçlarla da dalış yapılarak gerçekleştirilirken, 3 su altı arama robotu cihazı ve bir taramalı sonar cihazı da kullanıldığı bildiildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu. Bunun üzerine valilik koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma ve araştırma başlatılmış, kayıp Gülistan'la ilgili bazı güvenlik kameraları ve araç içi kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşılmasının ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatılmıştı. 226 gün boyuncu baraj gölü dahilinde bir çok noktada yapılan çalışmalardan sonuç elde edilememişi üzerine çalışmalara 18 Ağustos tarihi itibariyle son verilmişti.285 gündür kayıp olan Gülistan'ın bulunması için başlatılan çalışmaların planlı olarak devam edeceği aktarıldı.

Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor
Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor
Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor
Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor
Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor
Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor
Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor
Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor
Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor
Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor

Üniversite, Tunceli, Baraj, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayıp Gülistan'ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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