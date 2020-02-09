Kayıp iş makinesi operatörü, termal sensörlü cihazla aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp iş makinesi operatörü, termal sensörlü cihazla aranıyor - Son Dakika

Kayıp iş makinesi operatörü, termal sensörlü cihazla aranıyor

6 saat önce

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, Aksu Deresi yatağında çalışma yaparken, iş makinesinin suya yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları, 6'ncı günde de sürdürüldü.

Kayıp iş makinesi operatörü, termal sensörlü cihazla aranıyor, System.String[]

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, Aksu Deresi yatağında çalışma yaparken, iş makinesinin suya yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları, 6'ncı günde de sürdürüldü. Yılmaz, termal sensörlü cihazla aranırken, Gölyaka Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olay yeri yakın bölgelerini gösteren kamera kayıtlarında, su içinde çok net olmamakla beraber akıntıda cisim tespit edildi, incelemeye alındı" denildi.

Düzce'de, 4 Şubat Salı günü, Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz, akıntıya kapıldı. AFAD, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, Yılmaz'ı arama çalışması başlattı. Ekipler, arama çalışmalarında cuma günü, Yılmaz'a ait olduğu sanılan, Aksu Deresi'nde dallara takılmış mont bulurken, dün de aynı bölgede tişörtünü buldu. Derede ve kıyıda yapılan arama çalışmaları, 6'ncı günde de sürdürüldü.

Muhammet Yılmaz'ın arandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları da incelenirken, Gölyaka Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Yılmaz'ın termal sensörlü cihazla arandığı belirtilerek, "Termal sensör donanımlı teknik arama cihazıyla olay yerinden itibaren takribi 12 kilometrelik alanda arama yapıldı, herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Olay yeri yakın bölgelerini gösteren kamera kayıtlarını incelemeye devam edildi. Günün bulgusu olarak su içerisinde çok net olmamakla beraber akıntıda bir cisim tespit edildi incelemeye alındı" denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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