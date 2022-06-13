Kayıp Kezban'ın cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayıp Kezban'ın cesedi bulundu

13.06.2022 21:03
Kayıp Kezban'ın cesedi bulundu

BURSA'da mevsimlik işçi olarak çalışan ve 14 gündür kayıp olan Kezban Sakcak'ın (15) Uluabat Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

BURSA'da mevsimlik işçi olarak çalışan ve 14 gündür kayıp olan Kezban Sakcak'ın (15) Uluabat Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

Şırnak'tan Bursa'nın Karacabey ilçesine ailesi birlikte çalışmak için gelen Kezban Sakcak, 14 gün önce kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bugün kırsal Uluabat Mahallesi'nde Uluabat Gölü kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, kayıp olarak aranan Kezban Sakcak olduğubelirlendi. Genç kızın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kayıp Kezban'ın cesedi bulundu
Kayıp Kezban'ın cesedi bulundu
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Kaynak: DHA

Uluabat Gölü, Şırnak, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Kezban'ın cesedi bulundu - Son Dakika

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