Kayıp kızını arayan anne: O beni bırakmaz, zorla götürdüler - Son Dakika

Adana'da yaşayan 14 yaşındaki G. C. M., annesi Meral Mut ile birlikte yemek yemek için 25 Ocak günü Atatürk Caddesi Reşatbey Mahallesine geldi. Kız çocuğu, annesine kebapçıya gidip dürüm yaptırmasını istedi. Anne Meral Mut dürüm yaptırıp tekrar kızının olduğu yere geldi. Ancak kızını bıraktığı yerde bulamadı. Bunun üzerine anne polis merkezine giderek kızı kaybolduğu için başvuru yaptı.

KIZININ KAYBOLDUĞU YERE DÖNÜP GÖZYAŞINA BOĞULDU

Ancak aradan zaman geçmesine rağmen kızı bulunmayınca anne tekrar kızının kaybolduğu yere gelip burada gözyaşlarına boğuldu. Bu durumu gören vatandaşlara polise haber verdi.

"BAŞKA YERE GİTMEM, BURADA BEKLEYECEĞİM"

Olay yerine gelen ekipler, anneyi sakinleştirip polis merkezine götürmek istedi ancak annenin, "Onu uyuşturucu satıp içenler kaçırdı. Ben çocuğumu bırakmam, bir yere de gidemem. Ben onu burada bıraktım, başka yere gitmem burada bekleyeceğim. Siz gidin bakın ben burada bekleyeceğim. Gamze hadi gel beni bırakma. O beni bırakmaz zorla götürdüler. Yemekte yemedi, ben ona şuradan dürüm alacaktım. Gamze'yi burada bekleyin sakın bırakmayın" diye ağlaması yürekleri dağladı.

Kadın polis anneyi güçlükle sakinleştirerek polis merkezine götürdü. Şimdi her yerde kız çocuğu aranıyor.