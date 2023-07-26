Kayıp olarak aranan 105 yaşındaki kadın 28 saat sonra bulundu - Son Dakika
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Kayıp olarak aranan 105 yaşındaki kadın 28 saat sonra bulundu

26.07.2023 14:54

Denizli'de ot toplamak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 105 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadın, ekiplerce 28 saat sonra evinin 3 kilometre uzağında bulundu. Ayşe Uram isimli yaşlı kadının temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye gönderildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayıp olarak aranan 105 yaşındaki kadın 28 saat sonra bulundu

DENİZLİ Denizli'de ot toplamak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 105 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadın, ekiplerce 28 saat sonra evinin 3 kilometre uzağında bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Belenköy Mahallesi'nde ikamet eden 105 yaşındaki alzaimer hastası olan Ayşe Uram, ot toplamak için evden çıktı. Uzun süre kendisinden haber alamayan Uram'ın yakınları, jandarma ekiplerin ihbarda bulundu. İhbar sonrasında AFAD, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kale Belediyesi drone ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda yaşlı kadın 28 saat sonrasın evinde 3 kilometre uzaklıkta aç ve susuz kalmış bir şekilde bulundu. Öncelikle yaşlı kadının temel ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, sağlık ekiplerince yaşlı kadını tedavi için hastaneye gönderdi. Yaşlı kadının yapılan işlemelerde herhangi bir sorunu olmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Hisarcık, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayıp olarak aranan 105 yaşındaki kadın 28 saat sonra bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranan 105 yaşındaki kadın 28 saat sonra bulundu - Son Dakika
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