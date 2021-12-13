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Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu - Son Dakika

Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu

13.12.2021 11:17

Zonguldak'ta kendisinden bir süredir haber alınamayan okul müdürü Fazıl Etike, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bileği kesilmiş olarak bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden 60 yaşındaki Etike'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlık Gelik beldesinde yaşanan olayda, ilkokulda görev yapan 60 yaşındaki Fazıl Etike dün öğlen saatlerinde evden ayrıldı. Bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu

BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE OKUL MERDİVENLERİNDE BULUNDU

Kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan okul müdürünün görev yaptığı okula gelen ekipler sabaha karşı 05.00 sıralarında Fazıl Etike ile karşılaştı. Okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunan Etike için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen adamı cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu

OLAYIN ARDINDAN OKUL TATİL EDİLDİ

Acı haberle yıkılan Fazıl Etike'nin yakınları hastane morgunda gözyaşı döktü. Memur-Sen il temsilcisi Kamuran Aşkar da morga gelerek taziyelerini bildirdi. Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın ardından okul tatil edildi..

Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu - Son Dakika
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