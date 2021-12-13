Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu - Son Dakika

Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu

Zonguldak'ta kendisinden bir süredir haber alınamayan okul müdürü Fazıl Etike, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bileği kesilmiş olarak bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden 60 yaşındaki Etike'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlık Gelik beldesinde yaşanan olayda, ilkokulda görev yapan 60 yaşındaki Fazıl Etike dün öğlen saatlerinde evden ayrıldı. Bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE OKUL MERDİVENLERİNDE BULUNDU Kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan okul müdürünün görev yaptığı okula gelen ekipler sabaha karşı 05.00 sıralarında Fazıl Etike ile karşılaştı. Okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunan Etike için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ Bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen adamı cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. OLAYIN ARDINDAN OKUL TATİL EDİLDİ Acı haberle yıkılan Fazıl Etike'nin yakınları hastane morgunda gözyaşı döktü. Memur-Sen il temsilcisi Kamuran Aşkar da morga gelerek taziyelerini bildirdi. Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın ardından okul tatil edildi..

Son Dakika

Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi

PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler

Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi

Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar

Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi

Milyonların gözü asgari ücret zammında!

Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu

HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar