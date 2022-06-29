Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 18'inci gününde - Son Dakika
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Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 18'inci gününde

29.06.2022 00:57
Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 18'inci gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde 18 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 18 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 18 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, Polis Arama Kurtarma (PAK) timlerinin yanı sıra güvenlik korucularından oluşan 140 görevli katılıyor. 18. gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, Müküs Çayı boyunca rafting botları ve insansız hava araçları ile hem karadan hem havadan hem de suda sürdürülüyor. - SİİRT

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 18'inci gününde - Son Dakika

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