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Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe - Son Dakika

Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe

16.11.2021 10:26

Mersin'de ailesinin kurduğu çadırda oynarken kaybolan 3 yaşındaki Sarıkeçili yörük kızı Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Ailenin husumetlileri olduğu için küçük kızın kaçırıldığı şüphesi üzerinde duruluyor. Ekipler, şu ana kadar küçük kıza ilişkin hiçbir ize rastlamadı.

Türkiye, yörük kızı Müslüme'den gelecek iyi haberi bekliyor. Kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi'ne göçen Yağal ailesi, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

ÇADIRIN ÖNÜNDE OYNUYORDU

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

HENÜZ İZİNE RASTLANMADI

Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

EKİPLER CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

KAÇIRILMA İHTİMALİ GÜÇLÜ

Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

MÜGE ANLI DA DEVREDE

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Müslüme'nin ailesi, kızlarının kaçırılmış olabileceği şüphesini dile getirmişti.

Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

AİLENİN HUSEMETLİLERİ VAR

Öte yandan ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, 6'ncı günde de kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe

Jandarma, 10 Kasım, İtfaiye, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe - Son Dakika


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