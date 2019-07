Kayısı Festivali sona erdi

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, ünlü sanatçı Ümit Besen'in muhteşem konseri ile sona erdi.

Mişmişpark Fuar Alanında 17 - 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali bir dizi etkinliklere sahne oldu.



16 Temmuz 2019 - Salı akşamı Öğretmenevi önünden 15 Temmuz Millet Meydanına doğru düzenlenen kortej yürüyüşü ile start alan Kayısı Festivali renkli ve güzel görüntülere sahne oldu. On binlerce kişi yürüyüşe katılarak festivalde tek yürek oldu. 6 yıl sonra tekrar düzenlenen 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali 'En İyi Yaş Kayısı', 'Yaş Kayısı Yeme', "En Hızlı Patik Yapma', 'En İyi Kayısı Ambalaj', 'En İyi Vitrin' gibi ödüllü yarışmalara ve heyecanlara sahne oldu. Kayısı Festivaline, mahalli ve ünlü sanatçılar da birbirinden güzel türküleriyle, besteleriyle eşlik etti. 7'den 70'e herkesin katıldığı konserlerde adeta müzik ziyafeti yaşandı.



23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin teması "Güneşin Altın Yumurtası" Kayısı Festivali olarak gerçekleştirildi. Festival boyunca, Malatya'ya gelen birbirinden sanatçılara, misafirlere, konuklara, vatandaşlara kayısı ikramında bulunuldu. Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Sanat Etkinlikleri (MABESEM) tarafından da şehir merkezinde ve ilçelerde müzik ziyafeti verildi. Semt Konaklarında etkinlikler kapsamında resim sergisi düzenlendi. Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında, festival boyunca Kırgız, Kazak ve Kafkas Halk Oyunları Dans gösterileri sergilendi. Halkoyunları gösteri performansı izleyiciler tarafında çok beğenildi. Mişmişpark Fuar Alanında düzenlenen festivalin sunumunu ise Uğur Arslan gerçekleştirdi. Arslan, okuduğu birbirinden güzel şiirler ile Kayısı Festivaline ayrı bir renk kattı.



Festival boyunca mahalli ve ünlü sanatçıları tarafından Malatya kültür ve sanatına damga vurmuş, birbirinden güzel Malatya türkülerini seslendirdi. Festival öncesi, gerçekleşen 'Malatya Kayısı Çalıştayı' programı ile kayısının problemleri ele alındı. Kayısı ile ilgili farkındalık çalışmaları etkinlikleri kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Ticaret Odası, Malatya Ticaret Borsası, Turgut Özal Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri işbirliğiyle bütün yönleri ele alındı.



Ümit Besen'den unutulmaz müzik ziyafeti



Malatya Kayısı Festivalinin finaline yılların usta ve ünlü sanatçısı Ümit Besen'in şarkıları damga vurdu. Ümit Besen birbirinden güzel besteleri ile Malatyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Malatyalılar adeta ünlü sanatçıya büyük ilgi gösterip, şarkılarına konser sonuna kadar eşlik etti. Sanatçı Ümit Besen, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizleri sizler ile buluşturan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizlere çok şey borçluyuz. En son 1988 yılında gelmiştim. Çok ara vermişiz. Çok yaşlandıktan sonra mı geldik acaba? Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise " Bugün Malatya bir başka güzel, Evliya Çelebi'nin dediği gibi 'Seçkin İnsanların Yaşadığı Diyar Şehir Malatya hakikaten Malatyamız kayısı festivalini özlemiş, Malatyamız, 'Güneşin Altın Yumurtasının' Kayısı Festivalinin şenliklerini özlemiş. Bir haftadan beri Malatya'nın caddeleri, sokakları, müzeleri, piknik alanları, konser salonları ve on binleri dolduran insanlar dolu dolu coşku içerisinde, bir bayram sevinci içerisinde kayısı festivalini kutladılar. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Tarihi Kentler Birliği etkinlikleri kapsamında yurdun çeşitli yerlerinden Belediye Başkanlarının Malatya'ya geldiklerini belirten Gürkan, "Malatya'mıza gelen başkanlarımız Malatya'yı gezip, insanlarımızı yakından tanıma fırsatı buldular. Malatya çok canlı şehir, gece geç saatlere kadar insanlar çok rahatça sevgi saygı içinde gezebildiklerini söylediler" şeklinde konuştu.



'Güneşin Altın Yumurtası' Kayısı Festivalinde Belediyenin bütçesinden tek kuruş çıkmadığını ve sponsorlar tarafından karşılandığını söyleyen Gürkan, "Biz her akşam buraya geldik, sanatçılarımızı tebrik ettik, memleketimize hoş geldiniz dedik. Sanatçılarımızla, sizlerin hoş vakit geçirmesi adına güzel temennilerde bulunduktan sonra her akşam sponsorumuz kimse onları söyledik. Bazı sponsorlarımız isimlerinin söylenmemesi noktasında nezaket gösterdiler. Bazı isimlerin de söylenmesi gerek dedik. Bu akşamki sponsorumuz Baykanlar Tekstil. Erkan ve Osman kardeşler sponsorumuz oldular. Bir daha ki kayısı festivalinde ve güzel günlerde buluşmak dileğiyle" diye konuştu.



23. Malatya Kültür ve Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, Başkan Gürkan'ın konuşmasından sonra Ümit Besen'in muhteşem konseri ile son buldu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

