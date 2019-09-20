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Kaymakam adaylarına "Kuruluştan Kurtuluşa" gezisi

30 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığınca düzenlenen "Kuruluştan Kurtuluşa" gezisi kapsamında, 105. dönem kaymakam adayları Bilecik merkez ve Söğüt ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam adaylarına

İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığınca düzenlenen "Kuruluştan Kurtuluşa" gezisi kapsamında, 105. dönem kaymakam adayları Bilecik merkez ve Söğüt ilçesini ziyaret etti.

Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk tarafından karşılanan İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş ve 101 kaymakam adayı, sırasıyla Çelebi Mehmet Camisi, Kuyulu Mescit, Ertuğrulgazi Müzesi, Hamidiye Külliyesi, Ertuğrulgazi Türbesi ve Dursun Fakih Türbesi'ni gezdi.


Daha sonra Bilecik kent merkezine geçen kaymakam adayları, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti.

Kaymakam adaylarıyla Kent Ormanı'nda bir araya gelen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, burada yaptığı konuşmada, idari olarak ülkenin gelecekteki mülki amirlerini Bilecik'te ağırlamaktan memnuniyet ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, kamuda yapılabilecek ve insanı manen mutlu eden mesleğin kaymakamlık olduğunu söyledi.

Mülki idarecilerin devleti temsil ettiğini, milletin güvenine layık olabilecek bir pozisyon ortaya koyduğunu ve gönüllerde de yer edindiklerini ifade eden Vali Şentürk, kaymakam adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Görevlerini sahiplenerek yapmaları halinde karşılığını sevgi ve saygı olarak aldıklarını dile getiren Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"Kamu yararına görevlerimizi ve hizmetlerimizi yapacağız. Önemsiz hiçbir iş yok. Her işi ve her insanımızı önemseyelim. Bundan almış olduğunuz eğitimlerle tecrübe kazandınız ve tecrübelerden yararlanarak doğruları yapacaksınız. Atandığınız ilçelerde ne yapabilirim düşüncesinde olun. Başarının temel sırrı odaklanmaktır. Sorumluluk aldığınız yerlerde ne yapabilirimi sorgulayın. Sorguladığınız zaman çok geniş ufukların açıldığını ve kalıcı izler bıraktığınızı göreceksiniz. Empati kurmak, odaklanmak ve samimi olmak sizleri başarılı kılacaktır. Kalıcı iz bırakmaya çalışalım. Kaymakamlık mesleği buna müsaittir. Ülkemize ve insanımıza en iyisine layık olduğuna ona kavuşturabilecek bir iradeyle ve sevgiyle çalışalım. Farklı bölgelerde alacağınız görevlerde başarılar diliyorum."


Şentürk, konuşmasının ardından kaymakam adaylarıyla sohbet etti.

İçişleri Bakanlığı, Kaymakamlık, Bilecik, Söğüt, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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