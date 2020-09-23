Kaymakam Akeller esnafı denetledi - Son Dakika

Kaymakam Akeller esnafı denetledi
İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde başladı.
İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde başladı.
Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akansel, esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatli olunmasını istedi. Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller, "Bugün Günyüzü ilçemizde esnaflarımızı ziyaret ettik. Koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirleri esnafımıza hatırlattık. Kurallara yüzde 90 uyuluyor. Uymayan vatandaşlarımıza da gerekli uyarılarda bulunduk. Bu mücadeleye hep birlikte edeceğiz. Aksi takdirde başarısız oluruz. Bu da olsun istemiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
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