Son Dakika Haberleri: Kaymakam Bilici'den kamu kurumlarına ziyaret
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Kaymakam Bilici'den kamu kurumlarına ziyaret

6 saat önce

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bilici'den kamu kurumlarına ziyaret, System.String[]

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Kaymakam Bilici, Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Aile Destek Merkezi ve Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkında kurum müdürlerinden brifing aldı. Ziyarette, kurumların birimlerini gezerek çalışanlarla sohbet eden Kaymakam Bilici, kamu hizmetlerinin sunulmasında, vatandaş memnuniyeti ile kamu yararının gözetilmesinin gerektiğini belirtti.


Sohbetin ardın Kaymakam Bilici, kurum müdürleri ile personellerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı. - BATMAN

Osman Bilici, Kozluk, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
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