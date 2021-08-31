Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu - Son Dakika

Erzincan'ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik köy ziyaretleri kapsamında, ilçeye 47 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tunceli ile Bingöl'e sınır olan Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu.

Köy muhtarı Cemal Aydemir'den köydeki mevcut durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Musa Kazım Çelik, vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

Ardından Kaymakam Musa Kazım Çelik, Konarlı köyü yaylalarında konargöçer olarak yaşayan Aktimur, Ayaz ve Avcı ailelerini ziyaret etti. - ERZİNCAN