Kaymakam Çimşit, kan bağışında bulundu - Son Dakika

Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi tarafından Korkuteli'nde devam eden kan bağışı kampanyasına Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit'te katılarak kan bağışında bulundu. Kan bağışında 7 günde 683 ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.



Gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve karşılıklı bilgilendirmelerin ardından kan bağışında bulunan Kaymakam Ömer Çimşit, "Kan bağışının ülkede sürekli olan bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Kan vermenin hayat kurtaracağını belirten Kaymakam Çimşit, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Hiç tanımadığımız insanlara kan bağışlayarak derman olabiliriz. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemli. Vatandaşlarımızın da bu tür kampanyalara duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum." dedi. - ANTALYA