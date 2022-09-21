KAYMAKAM DEMİRYÜREK, AHİLİK PİLAVI DAĞITTI - Son Dakika
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KAYMAKAM DEMİRYÜREK, AHİLİK PİLAVI DAĞITTI

21.09.2022 18:28

İSKENDERUN Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 'Ahilik Bayramı' kutlama etkinliğinde vatandaşlara tavuklu pilav tatlı ve ayran dağıttı.

İSKENDERUN Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 'Ahilik Bayramı' kutlama etkinliğinde vatandaşlara tavuklu pilav tatlı ve ayran dağıttı.

Şehitpamir Caddesi üzerinde kuyumcular çarşısı yanında kurulan çadırda düzenlenen etkinliğe İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Binbaşı Onur Emir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Müftüsü Osman Şekerci ile vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Osman Şekerci, bolluk, bereket, barış üzerine dualar okudu. İlk olarak tencerenin başına geçen Kaymakam Murat Sefa Demiryürek vatandaşlara pilav ikram etti. Vatandaşlar ve öğrenciler, ikram edilen tavuklu pilav, ayran ve tatlıyı tüketti. İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Uğur Fırat, Ahilik pilavı hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Yiyenlere de afiyet olsun. Allah bereketini içine koysun? dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KAYMAKAM DEMİRYÜREK, AHİLİK PİLAVI DAĞITTI - Son Dakika

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