Kaymakam Deniz Pişkin, "Evden çıkamayan 5 bin 475 kişiye hizmet verildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Deniz Pişkin, 'Evden çıkamayan 5 bin 475 kişiye hizmet verildi' - Son Dakika

Kaymakam Deniz Pişkin, "Evden çıkamayan 5 bin 475 kişiye hizmet verildi"

6 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, evden çıkamayan 5 bin 475 kişiye hizmet ulaştırıldığını söyledi.

Kaymakam Deniz Pişkin,

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, evden çıkamayan 5 bin 475 kişiye hizmet ulaştırıldığını söyledi.


Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan ve sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yardımlardan faydalanan dar gelirli vatandaşlara hizmet veren Tosya Vefa Sosyal Destek Grubu hizmetlerine aralıksız devam ediyor.


İlçede verilen hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında bir araya geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle Kaymakamlık binası bahçesinde gerçekleştirilen Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığındaki açık hava bilgilendirme toplantısına Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri katıldı.


Toplantıda bugüne kadar verilen hizmetler ve rakamlar hakkında katılımcılar bilgilendirildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin 2528 kişiye dar gelirli ailelere verilen bin lira yardım ulaştırılırken, bin 159 kişiye ise yaşlılık aylığı dağıtımı yapıldı. Diğer taraftan 32 kişiye evlerine götürülmek üzere ilaç hizmeti, bin 535 kişiye maaş çekimi hizmeti, 22 kişiye fatura ödeme hizmeti, 87 kişiye evlerine götürülmek üzere gıda alım hizmeti ve 112 kişiye izin talebi hizmeti verildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Tosya Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede toplam 5 bin 475 kişiye evlerinde hizmet verdi.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Vefa grubunda görev yapanlara teşekkür ederek, "Herkes bu anlamda elini taşın altına koyma ve sorumluluk alma noktasında tereddütte bulunmadı. Hiç kimse vazifeden ve görevden kaçmadı. Hep birlikte bu virüs illetinin üstesinden gelebilmek için il birliği, iş birliği ve gönül birliği yaptığımızın en güzel tablosu bu tabloydu. Adı olan ama fiziken bir araya gelemeyen Tosya Vefa Sosyal Destek Grubunu bu vesile ile toplamış olmak istedim. Kalabalık bir mekanda bir araya gelmek belki bir kahvaltı yapmak şu şartlarda mümkün değil ama inşallah tehlike geçtikten sonra Ramazan'dan sonra hep birlikte bir arada oturur kahvaltı yaparız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ve bu kurumların baştaki idarecilerine sorumlularına da ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Allah kolaylık versin" dedi. - KASTAMONU

Vefa Sosyal Destek Grubu, Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:40 Kaynak: İHA

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