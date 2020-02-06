Kaymakam Dündar muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Kaymakam Dündar muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kaymakam Dündar muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.


Milli İrade İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Dündar, kamu kurum müdürleri ve 72 mahalle muhtarı katıldı. Burada konuşan Kaymakam Dündar, ilçelerinde her ayın ilk haftasında mahalle muhtarları ile bir araya geldiklerini söyledi. Kaymakam Dündar, "Aylık yaptığımız toplantılar vesilesi ile hangi mahallede ne sıkıntı, ne eksiklik var vakıf oluyoruz. Böylece muhtarlar vesilesi ile daha kısa sürede bütün mahalle sakinlerimizin şikayetlerini en kısa sürede çözebiliyoruz" dedi.


Toplantı, muhtarların sorun ve taleplerinin dinlenip not edilmesi ile sona erdi. - MARDİN

Tekin Dündar, Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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