Kaymakam Duru:

İçişleri Bakanlığı talimatlarınca oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu Personelleri' 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.



Arzu edilen bütün hizmetleri sağlamaya devam eden personellere teşekkürlerini ileten Develi Kaymakamı Murat Duru; "T.C İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Kaymakamlığımızca oluşturduğunuz 'Vefa Sosyal Destek Gurubu Personelleri' tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan insanımıza bankalardan ve PTT'den maaş çekme dahil arzu ettikler bütün hizmetleri sağlanmaya devam edilmektedir. Bundan sonra da personelimiz 24 saat insanımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edilecektir. Başta polis ve jandarma personelimiz olmak üzere fedakarca hizmet eden personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ