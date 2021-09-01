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Kaymakam Erdogan'a büyük vefa - Son Dakika

Kaymakam Erdogan'a büyük vefa

01.09.2021 11:07
Kaymakam Erdogan'a büyük vefa, System.String[]

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan'ın Balıkesir Vali Yardımcısı olarak atanması nedeniyle Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve ilçe protokolü vefa yemeğinde bir araya gelerek Kaymakam Erdoğan ile helalleşti.

Kaymakam Aydın Erdoğan'ın onuruna Başkan Tutal tarafından düzenlenen vefa yemeğinde bir araya İlçe Protokolü ile bir araya gelen Kaymakam Erdoğan, ilçe protokolüyle vedalaşarak helalleşti.

Gecede Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tarafından Kaymakam Erdoğan'ın Seydişehir'de görev yaptığı 5 yıllık süre içerisinde çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterisi izletildi.

Vefa yemeğine Eski Orman Bakan Yardımcısı, Ak Parti Genel Merkez SKM Başkanı Harun Tüfekçi,Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK temsilcileri, Muhtarlar ve basın mensupları da katıldı.

BAŞKAN TUTAL "Birlik ve Beraberlik İçerisinde Seydişehir İçin Çalıştık"

Seydişehir'e geldiği günden itibaren hep birlikte koordineli bir şekilde Seydişehir'in geleceği için çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "Seydişehir, bir evliyanın kurduğu ve bu şehri maneviyatıyla kuşattığı bir şehirdir. Hacı Memiş Efendi ve Hacı Abdullah Efendi ile birlikte bu maneviyat pekişmiş, şehrin her sokağında bu maneviyat hissedilir olmuştur. Böyle bir şehre ve insanlarına hizmet etmek her kişiye nasip olmaz. Kaymakamımız Aydın Erdoğan da bu bilinçle Seydişehir'e azim ve gayretle hizmet etti. 5 yıl boyunca ilçemizde birlikte pek çok projede ortak noktada kararlar aldık ve güzel çalışmalara imza attık. Kurumlar arasında hiç bir sıkıntı, çatışma, dedikodu, kırgınlık yaşanmadı. Kaymakamımız Aydın Erdoğan, sadece Allah rızası için çalışmasıyla, işini hukuka göre yapmasıyla ilçemizde adını ölümsüzleştirmiştir. Böylesi bir uyum içerisinde çalışma ortamı bularak Seydişehir gerçekten huzur iklimine dönüştü. Bir yerde başarının olması için huzurun olması gerekir. Huzur iklimini kendisi, Seydişehir'de daha da pekiştirdi. Kaymakamımız Aydın Erdoğan'a ilçemize verdiği hizmetlerden dolayı tüm ilçe sakinlerim adına teşekkür ediyor, yeni görev yerinde gönlünün ve bahtının açık olmasını diliyor, hayırlı hizmetlerinin devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Eski Bakan Yardımcısı, Ak Parti Genel Merkez SKM Başkanı Harun Tüfekçi, "hizmet konusunda her daim gayretli ve özverili bir şekilde çalışan Kaymakamımız Aydın Erdoğan'ın hayırlı hizmetlerine şahidiz. Gerek Belediye Başkanımızla, gerekse siyasi parti ilçe başkanlarımızla, gerek STK'larımızla uyumlu çalışmalar gerçekleştirdi. Beraber birlik ve beraberlik örneği göstererek çalıştılar. Yolunun ve bahtının açık olmasını diliyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaymakam Erdoğan; "Seydişehir, hizmet ederken en heyecanlandığım ilçelerden birisidir. Her bir karış toprağını gezdiğim, insanlarıyla gönül bağı kurduğum bu şehirden ayrılmanın hüznünü yaşıyorum. Çünkü Seydişehir'i ve insanlarını çok seviyoruz. Seydişehir de çok güzel anılarımız oldu. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrım yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde Seydişehir'i, Seydişehirlilerle yönetme gayreti içerisinde olduk. Seydişehir'i hiçbir zaman unutmayacağım. Benim hakkım varsa Seydişehir halkına helal olsun. Bu huzur ikliminin her daim devam etmesini diliyorum" diyerek yemeğinekatılanlardanhelallik istedi.

Konuşmaların akabinde Başkan Tutal, Kaymakam Erdoğan'a Seydişehir'in tarihi ve kültürel güzelliklerinin yer aldığı hediye takdim etti. Akabinde STK Temsilcileri ve Kurum Temsilcileri de hediye takdiminde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaymakam Erdogan'a büyük vefa

Aydın Erdoğan, Mehmet Tutal, Seydişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kaymakam Erdogan'a büyük vefa - Son Dakika


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