Kaymakam Güneri, şehit eşini ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Güneri, şehit eşini ziyaret etti
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Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci, umreden dönen şehit eşini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci, umreden dönen şehit eşini ziyaret etti.
Seyrantepe Mahallesinde oturan şehit Menduh Bingöl'ün eşi Şefika Bingöl'ü ziyaret eden Güneri, devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.
Bingöl de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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