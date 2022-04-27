Kaymakam Güngör, Gümülcine'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Kaymakam Güngör, Gümülcine'de ziyaretlerde bulundu

27.04.2022 10:17
Kaymakam Güngör, Gümülcine'de ziyaretlerde bulundu

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü ve Gümülcine Türk Gençler Birliği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı, ziyaretlerde bulundu.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü ve Gümülcine Türk Gençler Birliği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı, ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Güngör'ün, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun Gümülcine ziyareti programında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkonsolos Murat Ömeroğlu, Batı Trakya Türklerinin seçilmiş müftüleri ile görüşen kaymakamımız, İpsalalı hemşehrilerimizin selamlarını ve desteklerini iletti. Kaymakamımız aynı zamanda Başkonsoloslukta yapılan görüşmelere de katıldı. Görüşmelerde Türkiye Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Başkonsolos Murat Ömeroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Ali Latif Emin de hazır bulundu."

Güngör'ün Dr. Sadık Ahmet'in kabrini, Gümülcine Türk Gençler Birliği ve soydaşları da ziyaret ettiği bildirildi.

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Mehmet Kasapoğlu, Batı Trakya, Başkonsolos, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Güngör, Gümülcine'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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