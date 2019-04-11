Son Dakika Haberleri: Kaymakam Halim, Beldeleri Ziyaret Etti

Kaymakam Halim, Beldeleri Ziyaret Etti

29 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 7 beldenin yeni seçilen Belediye Başkanlarını ziyareti kapsamında, Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran'a ve Güney Belde Başkanı Ahmet Çavdar'ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.

Kaymakam Halim, Beldeleri Ziyaret Etti, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 7 beldenin yeni seçilen Belediye Başkanlarını ziyareti kapsamında, Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran'a ve Güney Belde Başkanı Ahmet Çavdar'ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi. Kaymakam Halim'in Belde ziyaretlerine Jandarma Binbaşı Mustafa Matar da katıldı.

Kaymakam Halim, "31 Mart 2019 tarihinde ilçe merkezi, belde ve köylerimizde yapılan Mahalli İdareler seçimleri, Simav İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının başarılı çalışmalarıyla sükunet içinde gerçekleşmiştir. Jandarma ve polis teşkilatımızın organize çalışmalarıyla kontrollü olarak yapılan seçimlerde, seçmenleri tarafından görev verilen Belediye Başkanlarımıza başarılar diliyorum. İşbirliği içinde yapılacak tüm çalışmalardan olumlu sonuçlar alınacağına inanıyorum" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:51 Kaynak: İHA
Yakup Oran, Ahmet Çavdar, Kütahya, Simav, Güncel
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