Kaymakam Halim'den Nüfus Müdürlüğü personeline ödül - Son Dakika

Kaymakam Halim'den Nüfus Müdürlüğü personeline ödül

14.04.2021 12:31
Kaymakam Halim'den Nüfus Müdürlüğü personeline ödül, System.String[]

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle 54 bin 260 adet yeni kimlik kartı, 10 bin 438 adet sürücü belgesi ve bin 825 adet pasaport düzenlenen İlçe Nüfus Müdürlüğü personelini ödüllendirdi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle 54 bin 260 adet yeni kimlik kartı, 10 bin 438 adet sürücü belgesi ve bin 825 adet pasaport düzenlenen İlçe Nüfus Müdürlüğü personelini ödüllendirdi.

Kaymakamı Halim, İçişleri Bakanlığı'nın 3 belge bir arada sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportların 5 yıldan bu yana İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlendiğini hatırlatarak, "2017 yılında 13 bin 875 adet, 2018 yılında 15 bin 773 adet, 2019 yılında ise 15 bin 483 adet yeni kimlik kartı Simavlı vatandaşlara ulaştırıldı. Projenin başladığı 2017 yılından 2021 yılı Mart ayı sonuna kadar 54 bin 260 adet yeni kimlik kartı düzenlendi. İlçe nüfusunun 63 bin civarında olduğu düşünülürse, çok iyi bir oran yakaladık. Bu konuda mahalle ve köy muhtarlarının çok ciddi bir katkısı oldu. İçişleri Bakanlığı'nın bir başka projesi olarak kimlik kartları ve sürücü belgelerinin tek kart altında birleştirilmesi kapsamında bin 118 sürücü belgesi, kimlik kartlarına aktarıldı. Adreste nüfus hizmetleri kapsamında ise, yaşlı veya engelli vatandaşlarımızın evlerinde 17 işlem gerçekleştirildi " dedi.

Kaymakam Türker Çağatay Halim, Simav İlçe Nüfus Müdürlüğü personelini aktif çalışmaları sebebiyle başarı belgesiyle ödüllendirildi. - KÜTAHYA

Kaymakam Halim'den Nüfus Müdürlüğü personeline ödül
Kaymakam Halim'den Nüfus Müdürlüğü personeline ödül

Türker Çağatay Halim, Hisarcık, Simav, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Halim'den Nüfus Müdürlüğü personeline ödül - Son Dakika


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