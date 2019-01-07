Son Dakika Haberleri: Kaymakam, Kar Tatili İsteyen Öğrencileri Davet Etti

Kaymakam, Kar Tatili İsteyen Öğrencileri Davet Etti

22 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi Kaymakamı Cafer Sarılı, sosyal medya üzerinden kendisinden kar tatili isteyen öğrencileri makamında kabul ederek birlikte yemek yedi.

Kaymakam, Kar Tatili İsteyen Öğrencileri Davet Etti, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi Kaymakamı Cafer Sarılı, sosyal medya üzerinden kendisinden kar tatili isteyen öğrencileri makamında kabul ederek birlikte yemek yedi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışında sosyal medyadaki hesabından 'Kar tatili yok, eğitime devam ediyoruz. Günaydın herkese" diye yazarken, tatil isteyen öğrenciler Sarılı'yı mesaj yağmuruna tuttu. Kar yağışı nedeniyle sosyal medya üzerinden tatil isteğini dile getiren Yunus isimli öğrencinin 'Makam arabasından dışarısı gözükmüyor galiba' diye sorması üzerine Kaymakam Sarlı, 'Gayet güzel gözüküyor Yunus. Okuldan sonra çay ısmarlayabilirim' diye cevap verdi. Sohbeti sürdüren Yunus, 'Tatil yapın ben çay ısmarlayayım' karşılığını verdi. Kaymakam Sarılı karşılıklı yazışmaların ardından öğrencileri makamında kabul ederek birlikte çay içip yemek yedi. Öğrenciler, makamdan ayrılırken Çorlu İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı'yı tanımaktan ve yapılan hoş sohbetten çok mutlu olduklarını söyledi. Kaymakam Sarılı da bu birliktelikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek her birine başarılar diledi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:38 Kaynak: DHA

Cafer Sarılı, Çorlu, Kar, Güncel
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