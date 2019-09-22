Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaya ve Komutan Yassıkaya'dan Gazi Musa Asma'ya ziyaret
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Kaymakam Kaya ve Komutan Yassıkaya'dan Gazi Musa Asma'ya ziyaret

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut ilçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İran'da terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Gazi Musa Asma'yı Akyuva köyündeki evinde ziyaret etti.

Kaymakam Kaya ve Komutan Yassıkaya'dan Gazi Musa Asma'ya ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut ilçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İran'da terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Gazi Musa Asma'yı Akyuva köyündeki evinde ziyaret etti.


19 Eylül Gaziler Günü Dolayısıyla düzenlenen törende bulunamayan Gazi Musa Asma'yı evine ziyaret eden Kaymakam Kaya ve İlçe Jandarma Komutanı Yassıkaya, Gazi Asma ile bir süre hasbihal ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Gazi Asma, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Kaymakam Kaya ve Komutan Yassıkaya ise misafirperverliklerinden dolayı Gazi Asma'ya teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Şuhut, Afyon, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:33 Kaynak: İHA
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