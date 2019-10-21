Son Dakika Haberleri: Kaymakam Keleş'ten Çubuk-İMDER'e ziyaret
Son Dakika Güncel Kaymakam Keleş'ten Çubuk-İMDER'e ziyaret

Kaymakam Keleş'ten Çubuk-İMDER'e ziyaret

23 dakika önce

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği'i (Çubuk-İMDER) ziyaret etti.

Kaymakam Keleş'ten Çubuk-İMDER'e ziyaret, System.String[]

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği'i (Çubuk-İMDER) ziyaret etti.

Kaymakam Keleş, ziyarette dernek başkanı Uğur Murat Neşeli ve yönetim kurulu üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Kaymakam Keleş, ilçenin eğitim kenti olma yolundaki fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının kentte, sosyal ve ekonomik yaşamın gelişmesinde büyük katkı sağladığını belirten Keleş, Çubuk İMDER'in de bu misyonu yerine getiren önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığına inandığını kaydetti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Neşeli ise "Bilinçli atılacak adımlardan oluşan temellerin üzerinde yükselecek her çalışmadan mutlaka olumlu sonuçlar alınacağını düşünüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Adem Keleş, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:23 Kaynak: AA
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