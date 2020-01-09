Kaymakam Murat'tan,

Baskil Kaymakam Oğuz Cem Murat, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Murat mesajında, toplumun aydınlatılması noktasında gazetecilerin önemli bir rol üstelendiğini ifade ederek, basının, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişlettiğini, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaştığını aktardı.

Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden bütün gazetecileri tebrik ettiğini aktaran Murat, bu düşüncelerle, medya mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladığını ve başarı dilediğini kaydetti.