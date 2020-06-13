Kaymakam Özkan'dan "Veda" ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Tunceli Valisi olarak atanan Bitlis'in Tatvan ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, veda ziyaretlerine başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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