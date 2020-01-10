Kaymakam Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Kaymakam Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kaymakam Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Çağdaş demokrasinin tüm kuralları ve kurumlarıyla yerleşmesi, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın sağlıklı çalışması gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önem taşımaktadır. Bundan dolayı gazetecilik, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir.


Gazetecilik, bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla bir kamu hizmetidir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.


Ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın, yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri; bizlere çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır.


Bu duygu ve düşüncelerimle, basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim." - AYDIN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Cemal Şahin, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seri Muhakeme Usulü ilk kez uygulandı! Suçunu kabul etti, cezası yarı yarıya düştü
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
22:41 Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
22:40 İran medyası: "Ukrayna uçağının düşüş nedeni yarın açıklanacak" - Son Dakika
22:34 ABD Enerji Bakanı, IKBY Başbakanı'yla "bölgenin enerji güvenliğini" görüştü - Son Dakika
22:32 MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
22:31 AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:46:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]