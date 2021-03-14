Kaymakam Şahin Ovaeymir Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Ovaeymir Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Çalışma programından bulduğu her fırsatta mahalleleri ziyarete ederek vatandaşlarla buluşan Kaymakam Şahin'in son adresi Ovaeymir Mahallesi oldu. Kaymakam Şahin, mahallede incelemelerde bulunup pandemi sürecinde mahallenin genel durumu ve sorunları hakkında mahalle muhtarından bilgi aldı. Ardından aile ziyaretleri kapsamında mahalle sakinlerinden İdris Bayram ve ailesini ziyaret eden Şahin, çocuklarla ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti. Kaymakam Şahin'e ziyaretinde, Efeler Sosyal Hizmetler Merkezi, Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti. - AYDIN