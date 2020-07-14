Kaymakam Solak, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Solak, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 23 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, kalıcı konutların en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 23 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, kalıcı konutların en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

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Başkale Belediyesi toplantı salonunda muhtarlarla toplantı yapan Kaymakam Solak, depremin hemen ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Deprem bölgesinde devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Kaymakam Solak, şu anda enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ve ağır hasarlı yapıların tamamen kaldırılmasının ardından kalıcı konutların yapımının başlatılacağını ifade etti.


Toplantıda tek tek söz alan muhtarları dinleyen Kaymakam Solak, kalıcı konutların hızlı bir şekilde yapılması için vatandaşların hasarlı konutlarını yıktırmaları gerektiğini hatırlattı. Kaymakam Solak, "Depremden etkilenen 19 mahallemizde vatandaşlarımız için bir an önce kalıcı konutları yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Deprem bölgesinde ağır hasarlı yapılar yıkılıyor. Enkaz kaldırma işlemi devam ediyor. Vatandaşlarımız bu konuda bizlere yardımcı olmalıdır. Hasarlı yapıların yıkımı tamamlandıktan sonra kalıcı konutların yapımına başlanacak. Hak sahiplerinin başvuru süreci de devam ediyor. Her muhtarlarımız kendi mahallesinde yaşayan vatandaşlara süreci anlatmalıdır. Vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına kavuşması için sürecin hızlanmasına yardımcı olmalıdır" diye konuştu. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Solak, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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