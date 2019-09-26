Son Dakika Haberleri: Kaymakam Taşkıran, Afşar-Hadimi Tünel inşaatını inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Taşkıran, Afşar-Hadimi Tünel inşaatını inceledi

1 saat önce

Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Afşar Barajı'nı Bağbaşı Barajı'na bağlayacak olan Afşar-Hadimi Tünel inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Taşkıran, Afşar-Hadimi Tünel inşaatını inceledi, System.String[]

Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Afşar Barajı'nı Bağbaşı Barajı'na bağlayacak olan Afşar-Hadimi Tünel inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin ikinci en büyük sulama projesi olan Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Afşar-Hadimi Tünel inşaatını ziyaret eden Taşkıran, ilgililerden detaylı bilgi aldı.


İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Kaymakam Taşkıran, "Tünelin uzunluğu 24 kilometre olacak. Projeye göre Afşar barajındaki su bu tünel vasıtasıyla Bağbaşı barajına taşınacak. Buradaki su da Mavi Tünel ile Konya Ovası'na taşınarak su ihtiyacının tamamını karşılayacak. Konyamız zengin bir su kaynağına kavuşacak. Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Afşar Barajı, Taşkıran, Bağbaşı, Afşar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı
Son Dakika: 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi Son Dakika: Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 11:15:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Taşkıran, Afşar-Hadimi Tünel inşaatını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]