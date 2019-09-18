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Kaymakam Uslu'dan Silvan Barajında inceleme

4 dakika önce

Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, yapımı süren Silvan Barajında incelemelerde bulundu Kaymakamı Uslu, beraberinde DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Silvan Jandarma Alay Komutanı Fatih Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Samet Tamer Yerlikaya, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Kocahan ile Silvan...

Kaymakam Uslu'dan Silvan Barajında inceleme, System.String[]

Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, yapımı süren Silvan Barajında incelemelerde bulundu


Kaymakamı Uslu, beraberinde DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Silvan Jandarma Alay Komutanı Fatih Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Samet Tamer Yerlikaya, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Kocahan ile Silvan Barajında incelemelerde bulundu.

Uslu, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mehmet Uslu, Silvan, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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