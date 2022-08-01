Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2)

Kaymakam Vekili Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in olay yerinde bilgi alması
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in açıklaması Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı
-Kapaklı Kaymakamı ve Çerkezköy Kaymakam Vekili Bayram Sağır:
-"Umarım can kaybı olmaz. Yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz"
-Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin:
-"Aldığımız bilgiye göre üretim sahası içerisinde kimyasal bir patlama gerçekleşmiş"
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