Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2) - Son Dakika
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Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2)

01.08.2022 14:50
Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2)

Kaymakam Vekili Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in olay yerinde bilgi alması Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in açıklaması Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı-Kapaklı Kaymakamı ve Çerkezköy Kaymakam Vekili Bayram Sağır:...

Kaymakam Vekili Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in olay yerinde bilgi alması

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in açıklaması Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

-Kapaklı Kaymakamı ve Çerkezköy Kaymakam Vekili Bayram Sağır:

-"Umarım can kaybı olmaz. Yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz"

-Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin:

-"Aldığımız bilgiye göre üretim sahası içerisinde kimyasal bir patlama gerçekleşmiş"

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Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı Tekirdağ'da fabrikada kimyasal patlama: Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi Tekirdağ'da fabrikada kimyasal patlama: Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
Kaynak: AA

Mustafa Çetin, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2) - Son Dakika
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