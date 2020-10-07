Hizan Kaymakamı Yelek'in kurum ziyaretleri - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Tarım ve Orman ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
İlk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne giden Yelek, müdür Ahmet Danacı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Personellerle sohbet eden Yelek, daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne geçti.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı içinde kurslar ve yürütülen faaliyetler hakkında merkez müdürü Ercan Özdemir'den bilgi alan Yelek, kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi.
Yelek, Halk Eğitimi Merkezlerinin, yetişkin eğitim hizmetleriyle bireylerin sosyal ve kültürel gelişimini sağladığını belirtti.
- Kaynak: AA
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