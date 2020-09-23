Kaymakam Yıldırım ilçesine öncülük etti - Son Dakika

Kaymakam Yıldırım ilçesine öncülük etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde bulunan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Ali Yıldırım, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerini T.C. Kimlik Kartı'na yükletme işlemini gerçekleştirdi.

Kaymakam Yıldırım ilçesine öncülük etti, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde bulunan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Ali Yıldırım, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerini T.C. Kimlik Kartı'na yükletme işlemini gerçekleştirdi.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. "Hayat Kimliğinle Kolay" projesine destek veren Kaymakam Yıldırım, burada sürücü belgesi bilgilerini T.C. Kimlik Kartı'na yükletme işlemini gerçekleştirdi. Rendevu olarak işlemin ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, "Vatandaşlarımız yeni kimlik kartı başvuruları esnasında sürücü belgelerinin kartın basım aşamasında yeni kimlik kartına yüklenmesini de talep edebilecekler. 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesi kapsamında vatandaşlarımızın yurt içinde trafiğe çıktıkları zaman yanlarında sürücü belgelerini değil sadece kimlik kartlarını taşımaları yeterli olacaktır. Vatandaşlarımızın, sürücü belgelerini süresi içinde yenilememesi durumunda kimlik kartlarından sürücü belgeleri iptal edilecektir. Uluslararası yasal zorunluluklar gereği yurt dışında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu olduğundan yeni tip sürücü belgesi düzenlenmesine devam edilecektir. Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ilk adımı olan yeni tip sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesiyle artık sürücü belgesi taşıma zorunluluğu ortadan kalkmış olacak" dedi. - MANİSA

Ali Yıldırım, Selendi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Yıldırım ilçesine öncülük etti - Son Dakika

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