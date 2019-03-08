Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yüksel'e, Başarılı Olan Öğrencilerden Ziyaret

Kaymakam Yüksel'e, Başarılı Olan Öğrencilerden Ziyaret

38 dakika önce

Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'i, çeşitli spor dallarında dereceye giren başarılı öğrenciler ziyaret etti.

Kaymakam Yüksel'e, Başarılı Olan Öğrencilerden Ziyaret, System.String[]
Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'i, çeşitli spor dallarında dereceye giren başarılı öğrenciler ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Fatih Anadolu Lisesi kız futbol takımı ve Bismil Anadolu Lisesi kız voleybol takımı Türkiye Şampiyonasında gösterdikleri başarıdan dolayı Kaymakam Yüksel tarafından 22 Şubat'ta İstanbul, Edirne, Çanakkale gezisine gönderilerek ödüllendirildi.

Geziye katılan öğrencileri makamına kabul eden Yüksel, öğrencilerin eğitimi için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını söyledi.

Yüksel, "Öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmek için devlet olarak ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ise ilçede eğitiminde büyük atılımların yapıldığını belirterek, geleceği doğru inşa edebilmek adına devletin tüm imkanlarını sonuna kadar kullandıklarını bildirdi.

Kaymakam Yüksel'e teşekkür eden Ak, "Öğrencilerimizdeki olumlu değişimin farkındayız artık. Öğrencilerimiz başarı ve ülkelerine faydalı bireyler olmak için daha kararlılar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Fatih, Kerem Süleyman Yüksel, Bismil, Güncel
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