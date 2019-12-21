Kaymakamı Akköz, ilkokul öğrencisinin isteğini yerine getirdi - Son Dakika
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Kaymakamı Akköz, ilkokul öğrencisinin isteğini yerine getirdi

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Burak Akköz, 4. sınıf öğrencisi Sudenaz Işık'ın isteğini yerine getirdi.

Kaymakamı Akköz, ilkokul öğrencisinin isteğini yerine getirdi, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Burak Akköz, 4. sınıf öğrencisi Sudenaz Işık'ın isteğini yerine getirdi.

İlçeye bağlı Bostankaya Köyü İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Sudenaz Işık, Kaymakam Burak Akköz'e mektup yazarak, okul bahçesinde beslediği 'Kuzey' isimli sokak köpeği için baraka istedi.

Öğrencinin isteğine duyarsız kalmayan Akköz, okulun bahçesine baraka yaptırdı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Akköz, "Sudenaz'ın mektubunu okuyunca isteğine karşı duyarsız kalamadım. Barakayı yaptırıp getirdik. Öğrencilere göstermiş oldukları bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Sudenaz Işık ise "Havalar soğuduğu için köpeğimiz üşüyordu. Okulun bahçesine arkadaşlarımızla birlikte baraka yapmak istedik fakat yapamadık. Bunun üzerine kaymakam beye mektup yazarak kulübe istedim. O da bizim bu isteğimizi yerine getirdi. Kendisine öğrenciler adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bostankaya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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