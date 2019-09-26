Kaymakamlar Ladik'te buluştu

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Ayvacık Kaymakamı Orhan Ayaz ve Salıpazar Kaymakamı Meriç Dinçer, Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun'u makamında ziyaret etti.

Ladik Kaymakamı Arslanargun, kendisini ziyarete gelen kaymakamlara teşekkür ederek, Ladik ilçesinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında bilgi verdi.

Uygun zamanlarda kaymakamlar olarak ilçe ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Kavak Kaymakamı Şenay, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ladik Kaymakamı Arslanargun'u makamında ziyaret ettik. Ziyaretimizde Kaymakam Arslanargun bizlere Ladik ilçesinin tarihi yerleri, Kaymakamlık Kültür Evi Müzesi, Ambarköy Müzesi, Akdağ Kayak Merkezi ve 1943 Ladik Depremi hakkında bilgilendirmede bulundu. Ardından kaymakamlık genel iş yürütümüne ilişkin çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunduk." dedi.

Bu tür ziyaretlerin önemini belirten Şenay, kaymakam ziyaretlerine devam edeceklerini kaydetti.