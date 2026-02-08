Kaynar Suya Maruz Kalan Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Kaynar Suya Maruz Kalan Çocuk Yaralandı

08.02.2026 12:13
Bursa İnegöl'de 1,5 yaşındaki çocuk kaynar suyla yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Sulhiye Mahallesi'nde yaşayan Yunus Emre A'nın annesi, mama hazırlamak için ısıtıcıya su koydu.

Isıtıcının kablosunu çeken çocuk, kaynar suyun üzerine dökülmesiyle yaralandı.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde 1. ve 2. derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

Yunus Emre A, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

13:17
12:00
11:56
11:35
11:26
10:56
