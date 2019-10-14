Son Dakika Haberleri: Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları
Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları

Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A-B Gruplarında 4.haftada oynanan 10 karşılaşma 42 gol atıldı.

Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme A-B Gruplarında 4.haftada oynanan 10 karşılaşma 42 gol atıldı. Bir takım ise haftayı BAY olarak geçti.


İşte 4.haftanın sonuçları;


Kayserigücü FK 1-2 Akkışla Gençlikspor


Argıncıkspor 1-1 Erciyes Reşadiye Gençlikspor


Kayseri Yavuzspor 1-2 Başakpınar Belediyespor


Amarat Gençlikspor 4-1 Yeni Esenspor


Yeşilhisar Belediyespor 3-2 Palasspor


Argıncık Esnafspor 2-4 Kayseri OSB Atletikspor


Gültepespor 3-2 Makfitspor


Yerköyspor 3-3 Esentepespor


Büyüleyenspor 0-4 Güneşspor


Tomarza Belediyespor 2-1 Kafkasspor - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
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