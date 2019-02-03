Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

16 dakika önce

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri Sağlıkspor, en yakın tekipçisi Talas Anayurtspor'u 2-1 yenerek ligin bitimine 2hafta kala şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu, System.String[]
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri Sağlıkspor, en yakın tekipçisi Talas Anayurtspor'u 2-1 yenerek ligin bitimine 2hafta kala şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xxx, H.Mehmet Ekmekyermez xxx, Ali Etlikçi xxx

Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül

Sağlıkspor: Eren Kocaeren xxx, Harun Okan Yılmaz xx, Mesut Dalkıran xxx, Murat Çağdaş Seçik xx (Dk.65 Mustafa Topaktaş x) Fikri Çiğ xxx, Eray Akyol xx (Dk.79 Süleyman Akbaş x) Seçkin Maraşlı xx, Ömer Gün xx, Serhat Kahraman xxx, Salih Kamacı xxxx, Abdullah Çimen xxx

Talas Anayurtspor: Deniz Ülker xx, Doğan Bilgin xx, Kayhan Yılmaz xx, Abdulkerim Sain xx, Erhan Vurdem xx, Fırat Akdaş x (Dk.81 Umut Delice x) Metin Yılmaz x (Dk.85 Mert Akgöz x) Emrecan Tepedaş xx, Cengiz Eşme xx, Süleyman Koç x

Goller: Salih Kamacı (dk. 15-42), (Çamlıca Sağlıkspor), Kayhan Yılmaz (dk. 51 pen) (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:53 Kaynak: İHA

Spor
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