Kayseri
1. Amatör Küme B Grubu lideri Sağlıkspor, en yakın tekipçisi Talas
Anayurtspor'u 2-1 yenerek ligin bitimine 2hafta kala şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Necati Selçuk
Şahin xxx, H.Mehmet Ekmekyermez xxx, Ali Etlikçi xxx
Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül
Sağlıkspor: Eren Kocaeren xxx, Harun Okan Yılmaz
xx, Mesut Dalkıran xxx, Murat Çağdaş Seçik xx (Dk.65 Mustafa Topaktaş x) Fikri Çiğ xxx, Eray Akyol xx (Dk.79 Süleyman Akbaş
x) Seçkin Maraşlı xx, Ömer Gün xx, Serhat Kahraman
xxx, Salih Kamacı xxxx, Abdullah Çimen xxx
Talas Anayurtspor: Deniz Ülker xx, Doğan Bilgin xx, Kayhan
Yılmaz xx, Abdulkerim Sain xx, Erhan Vurdem xx, Fırat
Akdaş x (Dk.81 Umut Delice
x) Metin Yılmaz x (Dk.85 Mert Akgöz x) Emrecan Tepedaş xx, Cengiz Eşme
xx, Süleyman Koç
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Goller: Salih Kamacı (dk. 15-42), (Çamlıca
Sağlıkspor), Kayhan Yılmaz (dk. 51 pen) (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ