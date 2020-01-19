Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda rahat bir konumda bulunan iki takımın karşılaşmasında Makfitspor, rakibi Akkışla Gençlikspor'u 3-2 yenerek haftayı üç puan ile kapattı.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda rahat bir konumda bulunan iki takımın karşılaşmasında Makfitspor, rakibi Akkışla Gençlikspor'u 3-2 yenerek haftayı üç puan ile kapattı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Murat Özçetin xx, Fatih Yıldırım xx, Kadir Çelikbaş xx


Makfitspor: Abdullah Yakup Boyraz xx, Yunus Emre Kulan xx, Ahmet Köksal xx (Dk. 65 Halil İbrahim Özdeniz x), Mithat Özdemir xxx, Emrah Demir xx, Canberk Yalçın xx, İrfan Yeğin xxx, Arif Öncü xxx (Dk. 74 Engin Tutuk x, Erkan Boyraz xxxx, İsmail Çoban xxx, Ramazan Kunur xxx


Akkışla Gençlik: Muhammed Arık xx, Mehmet Bekar x, Tuğrul Kelek xx, Hüseyin Öz x, Vedat Mortaş xxx, Önder Şen x, Osman Çamdal x (Dk. 68 Mehmet Çatalkaya x), Eren Ertekin x(Dk. 74 Onur Kişi x), Onur Avcı xx, Hakan Daşdemir xx, Emre Ağırbaş xxx


Goller: Erkam Boyraz Dk. 16, 60 ve 90 (Makfitspor), Vedat Mortaş Dk. 5, Emre Ağırbaş Dk. 90 (Akkışla Gençlik) - KAYSERİ

Fatih Yıldırım, Akkışla, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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