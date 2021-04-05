Kayseri Barosundan Avukatlar Günü'ne özel "Ben avukatım, ben senim" temalı klip - Son Dakika

Kayseri Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla "Ben avukatım, ben senim" isimli klip hazırladı.

Baro Başkanı Cavit Dursun ve Baronun sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, Kayseri Adliyesi ile kentin farklı mekanlarında çekildi.

Ofisine giden bir avukatın mahalleli ve esnafla diyaloğuna yer verilen klipte, avukatın halktan biri olduğuna işaret ediliyor.

Cavit Dursun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

Klipte "Ben senim, sen bensin" temasının işlendiğini vurgulayan Dursun, "Ben senin için varım. İşçi, emekçi, çiftçi, esnaf, memur, erkek, kadın, çocuk, tüm vatandaşlar, bireyler, yurttaşlar, bu ülkenin her bir insanı ve tüm insanlık, bizler sizler için varız." ifadesini kullandı.